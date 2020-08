📷 Manchester City kiest voor opvallende derde tenue

Manchester City heeft haar derde tenue voorgesteld. Net zoals de uittenue, brengt ook de derde tenue een eerbetoon.

Manchester City heeft besloten dit seizoen een eerbetoon te brengen aan haar stad via de details van haar tenues: de tweede tenue is geïnspireerd door het industriële verleden van Manchester en de derde tenue voor het seizoen 2020-2021 brengt een eerbetoon aan de muziek. Meer bepaald aan de beweging van de jaren '90 waarvan Oasis een van de beroemdste vertegenwoordigers was. Noël Gallagher, de oprichter van de groep, is een grote fan van Manchester City.