Barcelona bood Atletico Madrid opmerkelijke ruildeal aan

De Spaanse sportkrant Marca onthult dat Barcelona enkele dagen geleden een bod heeft gedaan aan Atletico Madrid voor een opmerkelijke ruildeal.

Barcelona bood namelijk ex-Atleticospeler Antoine Griezmann aan bij zijn oude club. In ruil wou Barcelona het Portugese talent Joao Félix overnemen.

De ruildeal kwam er enkele dagen vóór de dramatische Champions League-uitschakeling tegen Bayern München en had vooral als doel om de economische put te vullen. Griezmann kwam over van Atletico voor 120 miljoen euro en verdient zo'n 20 miljoen euro per jaar. Félix kostte ongeveer evenveel maar kost Atletico maar 3,5 miljoen euro per jaar. Een drastisch verschil dus.

Bod geweigerd

Maar Atletico heeft het bod geweigerd en wil hun ex-speler dus niet terughebben. Onder Koeman zou er dan weer wel een rol weggelegd zijn voor de Franse aanvaller. Koeman hoopt om van Griezmann een belangrijke speler te maken. Hopelijk voor hem wil de Fransman de club niet verlaten nu het nieuws is utigelegt dat Bartomeu van hem af wil.