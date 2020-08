FA Cup-winnaar Arsenal haalt het van kampioen Liverpool in Engelse supercup

In Engeland is het seizoen zoals gebruikelijk afgetrapt met de Community Shield, de Supercup zeg maar. Kampioen Liverpool nam het op tegen FA Cup-winnaar Arsenal.

Beide clubs staken niet onder stoelen of banken dat ze een extra trofee in de prijzenkast wel zouden zien zitten.

De meest opvallende afwezigen bij Arsenal waren aanvallers Lacazette en Pepe. Zij moesten in verplichte quarantaine na hun vakantie.

Jurgen Klopp stuurde nagenoeg zijn basiselftal het veld op. Enkel de geblesseerde rechtsachter Trent Alexander Arnold moest plaats ruimen voor de jonge Neco Williams. Virgil van Dijk was ook twijfelachtig maar kwam wel aan de aftrap.

Wakanda forever

He is ook van Dijk die het eerst tot scoren komt, maar zijn doelpunt wordt terecht afgekeurd voor buitenspel. Niet veel later brengt Aubameyang Arsenal op voorsprong met een mooi schot buiten de zestien. In zijn viering eert hij de recent overleden acteur Chadwick Boseman, bekend van Black Panther.

Nketiah is nog dicht bij de 2-0 maar een kwartier voor tijd valt de goal aan de andere kant. Minamino krijgt de bal na een combinatie met Salah met een gelukje terug en schuift de gelijkmaker voorbij Arsenal-doelman Martinez.

Strafschoppen

Er werd niet meer gescoord in de resterende tijd en er was op voorhand vastgelegd dat er geen verlengingen gespeeld zouden worden. De ploegen mochten zich dus opmaken voor strafschoppen.

Iedereen bleef feilloos in de verlengingen op Rhian Brewster na. Het jonge talent trapte zijn strafschop tegen de dwarsligger. Wie anders dan Aubameyang nam de beslissende strafschop voor zijn rekening. Hij faalde niet en bezorgt Arsenal de eerste prijs van het jaar.