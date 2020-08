Emilio Ferrera blij met voorlopige leidersplaats in 1B met Seraing: "Blij met de symbiose bij de ploeg"

Vrijdagavond zorgde Seraing voor een mooie ommekeer in 1B. Na 0-2 achter te staan tegen Deinze, zetten de troepen van Emilio Ferrera de scheve situatie helemaal om. Uiteindelijke werd het 3-2 voor Seraing en springt de ploeg naar de leidersplaats.

Na het doelpuntenfestijn in Lommel (3-5), zijn er vrijdagavond opnieuw veel doelpunten gevallen in de wedstrijd van Seraing. Het laatste doelpunt, de allerbelangrijkste winning goal, viel pas in de extra tijd.

"Het was een moeilijke wedstrijd, Deinze is een taaie tegenstander", reageerde Seraing-trainer Emilio Ferrera achteraf. "Het was een logische zege vond ik. We hebben wel wat risico moeten nemen, zoals bij het derde doelpunt. Want welke ploeg stuurt de rechtsachter helemaal naar de linkerflank om uiteindelijk voor de doelman te belanden? We waren niet blij met een punt dus gingen vol voor de overwinning", zegt de ex-trainer van onder meer Racing Genk en Club Brugge.

Niet alleen Kilota, de maker van het laatste doelpunt, kreeg lof van Ferrera. Ook invaller Ablie Jallox. "Hij kwam erop en een kwartier later staat het 2-2 in plaats van 0-2. Zijn assist voor het tweede doelpunt was magnifiek. We zullen hem zeker nog nodig hebben in de toekomst."

"Ik ben echt blij met de symbiose tussen de spelers die hier al waren en de huurlingen van Metz. De spelers die vorig jaar in de Franse derde klasse zaten, bewijzen nu dat ze klaar zijn voor het niveau van 1B en echt wel een meerwaarde zijn. Het plaatje klopt", besluit Ferrera.