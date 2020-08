Birger Verstraete en Maximiliano Caufriez kennen hun schorsingsvoorstel

De KBVB maakte maandagmiddag de schorsingsvoorstellen bekend voor de spelers die het voorbije weekend een directe rode kaart incasseerden. De clubs kunnen hiertegen nog beroep aantekenen.

Antwerp-middenvelder Birger Verstraete slikte al vroeg in de partij tegen Charleroi een rode kaart na een te drieste ingreep. De KBVB stelt een schorsing van drie wedstrijden voor, waarvan een voorwaardelijk.

Maximiliano Caufriez had diep in blessuretijd van de verloren partij tegen OHL een domme reactie in huis, die hem voor lange tijd aan de kant zal houden. Als het van de KBVB afhangt, moet de aanvoerder van Waasland-Beveren maar liefst vier wedstrijden brommen, waarvan een voorwaardelijk. Jonathan Héris (Eupen) kreeg na zijn rode kaart tegen STVV hetzelfde voorstel.

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Jonathan #Heris (@kas_eupen) 4 wedstrijden schorsing vanaf 02.09.2020, waarvan 3 wedstrijden effectief en 1 wedstrijd met uitstel t.e.m. 01.09.2021 + € 4.000 boete waarvan € 3.000 effectief en € 1.000 met uitstel t.e.m. 01.09.2021 — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) August 31, 2020

Voorstel minnelijke schikking Bondsparket: Maximiliano #Caufriez (@WaaslandBeveren) 4 w. schorsing vanaf 02.09.2020, waarvan 3 w. effectief en 1 w. met uitstel t.e.m. 01.09.2021 + € 3.000 boete waarvan € 2.000 effectief en € 1.000 met uitstel t.e.m. 01.09.2021 — Royal Belgian FA (@RoyalBelgianFA) August 31, 2020