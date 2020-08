Verrassende leider in 1B: "De mensen zullen nog over ons gaan praten"

Vrijdagavond boog Seraing een 0-2 achterstand tegen Deinze om in een zege. Nadat speeldag 2 volledig is afgewerkt staan de Oost-Vlamingen alleen op de laatste plaats in de Proximus League en de Luikenaars alleen aan de leiding.

Het was linksachter Gérald Kilota, al sinds 2016 bij de club, die Seraing in de slotfase de drie punten bezorgde. “Dit was pas mijn tweede goal voor les Métallos in mijn vier jaar bij de club. Ik vroeg de bal toen ze mij loslieten en ik raakte hem perfect”, legde de matchwinnaar uit.

Op mentaal vlak staan we ijzersterk, dat gaat onze grote sterkte worden dit jaar.

“Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat we dit soort matchen graag spelen”, verwees hij naar de 0-2 achterstand bij de pauze. “Het geeft ons een boost, maar laten we toch maar stoppen met die achterstand bij de rust.”

Na twee speeldagen is Seraing het enige team dat twee keer wist te winnen. “Op mentaal vlak staan we ijzersterk, dat gaat onze grote sterkte worden dit jaar. We wilden tot het uiterste gaan voor de drie punten. We staan nu (vrijdagavond, maar na afloop van speeldag 2 nog steeds, red.) aan de leiding, wat vooraf toch een verrassing was voor velen. De mensen zullen nog over ons gaan praten, maar wij blijven gewoon verder werken”, besloot Kilota.