'Man United schakelde versnelling hoger toen Tottenham zich meldde voor Van de Beek'

Na twaalf jaar bij Ajax gaat Donny van de Beek de Amsterdamse club verlaten. De middenvelder verkast weldra naar Manchestet United, dat plots nog hevige concurrentie kreeg van Tottenham Hotspur.

Vorig seizoen leek het er nog op dat Donny van de Beek naar Spanje zou trekken. Real Madrid trok aan de mouw van de 23-jarige Nederlander en ook FC Barcelona werd, in mindere mate, genoemd als zijn volgende bestemming.

Spurs als kapers

Maar het wordt dus Engeland. Manchester United, om precies te zijn. De Red Devils kregen wel plots af te rekenen met een andere Engelse club. Tottenham zou zich volgens the Mirror in de debatten hebben gemengd. In de halve finale van de Champions League in 2019 kegelden Ajax en Van de Beek Tottenham nog bijna uit het toernooi.

Man United schakelde toen echter een versnelling hoger en als alles gaat zoals gepland wordt Van de Beek deze week nog voorgesteld bij zijn nieuwe werkgever.