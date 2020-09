Deze 11 Belgen verlaten de Jupiler Pro League voor een buitenlands avontuur

Deze zomer keerden heel wat Belgen terug naar de vaderlandse competitie, maar ook enkele spelers maakten de omgekeerde beweging. Deze elf spelers waren vorig seizoen actief in de Jupiler Pro League en proberen het dit seizoen over de landsgrenzen.

Jens Teunckens - AEK Larnaca

Teunckens was jarenlang de nationale nummer 1 van zijn generatie. Terwijl enkele generatiegenoten eerste doelman werden bij hun ploeg, bleef Teunckens aan de bank gekluisterd bij Antwerp, achter Sinan Bolat. Zijn contract liep af op de Bosuil en hij had er ook geen vooruitzicht om eerste doelman te worden. Zijn keuze voor het Cypriotische AEK Larnaca was enigszins verrassend te noemen, maar hij werd er wel meteen de nummer 1.

Dimitri Lavalée - FSV Mainz 05

Het was al langer duidelijker dat de centrale verdediger bij Standard zou vertrekken, maar de transfer werd pas officieel op 1 juli. Omdat de Bundesliga dan al was afgelopen kon hij zijn debuut voor Mainz nog niet maken. De 23-jarige verdediger moet zijn club mee in de hoogste klasse proberen te houden.

Thibault De Smet - Stade Reims

Het jeugdproduct van KAA Gent had aan een seizoen bij STVV genoeg om zich in de kijker te spelen in het buitenland. En dat na een seizoen waarin hij vaak geblesseerd was. Daardoor nam hij maar 14 keer plaats op de Truiense flank. In Reims kan de linksback een woordje Nederlands praten met Thomas Foket en de volgende in dit lijstje.

Wout Faes - Stade Reims

In tegenstelling tot De Smet kwam Faes al wel in actie voor Reims. Hij maakte twee keer de 90 minuten vol. De Franse club kocht hem in de wintermercato al weg bij KVO, maar hij mocht het seizoen nog uitdoen bij de Kustploeg om hen in eerste klasse te houden. Dat lukte uiteindelijk ook.

Een van de vele verdedigers in deze lijst. Foulon zag weinig kansen tot een doorbraak bij Anderlecht en koos voor de speelminuten bij Waasland-Beveren. Een juiste keuze, zo bleek, want na ruim twee seizoenen degradatievoetbal in het Waasland, mag hij mee de club van Filippo Inzaghi in de Serie A proberen te houden.

Megan Laurent - Jeunesse Esch

De aanvallende middenvelder kreeg geen nieuw contract bij Eupen en gaat voor het eerst in zijn carrière in het buitenland aan de slag, bij het Luxemburgse Esch. Laurent kon zich nooit doorzetten in eerste klasse. In het verleden kwam hij onder meer uit voor Lierse, Mons en Racing Mechelen.

Logan Ndenbe - EA Guingamp

Toen het water KV Oostende aan de lippen stond was het zuur dat Logan Ndenbe aan het einde van het seizoen transfervrij zou vertrekken. De 20-jarige linksachter verzamelde 15 officiële optredens voor KVO en viel in de reeds begonnen Ligue 2 een keer in.

Jérémy Huyghebaert - FC U Craiova

Misschien wel de vreemdste transfer van de elf. Op zijn 31e kwam er een einde aan Huyghebaerts derde passage bij les Hurlus en nu gooit hij het over een volledig andere boeg. Hij tekende bij de Roemeense eersteklasser Craiova, maar kwam nog niet in actie na twee speeldagen. In de Europa League zullen we Huyghebaert ook niet in actie zijn komen, want Craiova werd in de kwalificaties uitgeschakeld door Tbilisi.

Nathan De Medina - Arminia Bielefeld

Na drie jaar bij Moeskroen krijgt het jeugdproduct van Anderlecht straks zijn kans in de Bundesliga. Hij verliet le Canonnier transfervrij voor een avontuur bij het pas gepromoveerde Arminia Bielefeld.

HUURLINGEN

Sieben Dewaele - SC Heerenveen

Vorig seizoen stak hij zijn neus aan het venster bij de hoofdmacht van Anderlecht. Dewaele werd echter niet al te vaak ingezet op zijn voorkeurspositie -centraal op het middenveld- omdat hij moest depanneren in de verdediging. Bij Heerenveen hoopt hij wel ervaring op te doen op positie 6 of 8.

Loïs Openda - Vitesse

Terwijl ze bij Club Brugge met een spitsenprobleem kampen mag Openda een jaartje rijpen bij Vitesse. In de oefenmatchen toonde hij zich al trefzeker. Lukt het straks ook in de Eredivisie bij de subtopper uit Arnhem?