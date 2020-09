KV Mechelen komt met plan om supporters te ontvangen

Net zoals elke profclub, is ook KV Mechelen blij dat ze binnenkort opnieuw supporters kunnen ontvangen Achter de Kazerne.

De eerstvolgende thuiswedstrijd waarbij supporters welkom zijn, is op zaterdag 12 september tegen KV Oostende. Hoeveel mensen er exact binnenmogen laat de club nog in het midden.

"We beseffen dat veel supporters hoopvol uitkijken naar hoeveel minsen er binnen kunnen. We willen evenwel niet over één nacht ijs gaan, maar geven graag al een eerste stand van zaken", klinkt het op de website. "We hopen binnen enkele dagen te kunnen meedelen over hoeveel personen de wedstrijd mogen bijwonen."

KV Mechelen laat al wel weten dat enkel abonnees de wedstrijd zullen kunnen bijwonen. Er zullen geen losse tickets verkocht worden.

Verder zullen mondmaskers overal verplicht worden en foodstands gesloten blijven. Elk compartiment van supporters zal een gescheiden wc en toog krijgen.