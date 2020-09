Da 's een beetje weinig Roberto: zeven man op eerste veldtraining van Rode Duivels

De eerste veldtraining van Roberto Martinez is er eentje op het gemak. Met zeven spelers aanwezig op het veld kan je ook weinig doen.

Iedereen die aanwezig moest zijn, is ook aanwezig, maar de meesten zitten in de fitness of in de zaal te trainen. Een deel van die jongens ging daarna wel nog op een apart veld trainen. Martinez en zijn staf zijn heel voorzichtig met de meeste jongens die er een zwaar seizoen opzitten hebben. Dat betekent wel dat de voorbereiding op twee snelheden zal moeten verlopen.

Dinsdag, bij de eerste training, waren Dries Mertens, Yari Verschaeren, Thorgan Hazard, Leandro Trossard, Jérémy Doku, Hans Vanaken en Koen Casteels de enigen die present tekenden. Een beetje surrealistisch met wel tien man staf mee op het veld. Een doorgedreven training werd het dus ook niet.