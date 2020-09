Adidas blijft kledingsponsor Rode Duivels tot 2026

De Rode Duivels zullen nog tot 2026 met Adidas op het shirt spelen. De Belgische voetbalbond en de kledingsponsor hebben een nieuwe overeenkomst bereikt.

Adidas staat al sinds 2014 op de truitjes van de Rode Duivels en zal dat nu dus nog tot 2026 blijven doen. "Adidas is een grote naam in de sport- en voetbalwereld. Onze Federatie is dan ook bijzonder trots om met zo’n sterk internationaal merk, dat onze waarden en onze ambitie deelt, te kunnen samenwerken. Ons doel was om de samenwerking voort te zetten en we zijn blij te zien dat deze wens wordt gedeeld", aldus Manu Leroy van de Belgische voetbalbond.

Adidas is tevreden de huidige nummer één van de wereld enkele jaren langer aan zich te kunnen binden.

"De samenwerking die we hebben smaakt naar meer, op en naast het veld. De KBVB is een sterke partner, met een toonaangevende nationale ploeg, veelbelovende ambities in het vrouwen- en jeugdvoetbal en aansprekende plannen om het voetbal in België te professionaliseren. Wij zijn trots op onze geschiedenis samen, en kijken uit naar de mooie jaren voor ons."