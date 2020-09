Meer dan 200 miljoen euro op de uitgaventeller én een duidelijke weg naar de top: the making of Chelsea 3.0

Chelsea FC bouwt volop aan de ploeg die de komende jaren voor prijzen zal moeten zorgen. De Londenaars kijken niet op een centje meer of minder. En toch maken ze zich op Stamford Bridge geen zorgen.

De uitgaventeller staat met de komst van onder anderen Hakim Ziyech, Kai Havertz, Timo Werner en Ben Chilwell - sommige transfers moeten nog worden geofficialiseerd, maar zijn al rond - ruim boven tweehonderd miljoen euro. Hallo, Financial FairPlay?

Niets daarvan. Chelsea FC heeft dan wel nog steeds de stijnrijke Roman Abramovich als eigenaar, maar The Blues hebben in tegenstelling tot vroeger de roebels van de oligarch niet langer nodig.

Meer zelfs: het transferverbod én enkele zuinige jaren hebben ervoor gezorgd dat de Londense topclub op een spaarpotje zit. Het geld kan én mag rollen. Bovendien keek men de voorbije jaren eerst naar de eigen jeugdacademie voor versterkingen.

Chelsea 3.0

Chelsea 2.0 - of 3.0 onder Abramovich - werkt zich stelselmatig terug op naar de top van de Premier League. Het realistische beleid zal zijn vruchten afwerpen. En ondertussen moet men in Londen niet angstvallig over de schouder kijken.