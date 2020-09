22 Duivels tekenen present, twee basisspelers ontbreken nog (heel twijfelachtig dat Hazard gaat spelen)

De training van de Rode Duivels woensdag was al niet meer in bubbels opgedeeld. Iedereen kreeg groen licht van de medische staf, behalve twee basisspelers.

Eden Hazard en Jan Vertonghen ontbraken op de groepstraining. Zij werken nog een individueel programma af en het is twijfelachtig dat Hazard in één van de twee matchen in actie gaat komen. Real Madrid had gevraagd om voorzichtig te zijn met hun sterspeler, die na zijn vele blessures van afgelopen seizoen nog niet helemaal fit is.

Geen Hazard betekent wel dat er andere jongens kansen gaan krijgen. De kans is zelfs groot dat Jérémy Doku bij zijn eerste oproep al minuten mag maken. Martinez is immers niet van plan risico's te nemen met de jongens die nog geen competitie gespeeld hebben en die nog aan het opbouwen zijn.