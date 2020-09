José Mourinho krijgt lik op stuk: "Enkel Kevin De Bruyne heeft betere statistieken dan mij"

José Mourinho liet zich onlangs 'lovend' uit over zijn landgenoot Bruno Fernandes. Maar nu heeft de Portugese middenvelder van Manchester United gereageerd op Mourinho.

"Bruno kwam aan bij Manchester United, was topfit, speelde erg goed en maakte het team van Manchester United beter. Hij heeft ook bewezen een goede penaltynemer te zijn, maar dat mag ook wel aangezien hij er zo'n 20 mocht nemen", was de 'lof' van Mourinho.

Tegenover het Portugese A Bola heeft de Portugese international gereageerd op de coach van Tottenham. "Om eerlijk te zijn deed het mij weinig. Het heeft mij niet geprikkeld. Ik onthoud vooral dat ik goed penalty's kan nemen", zegt Fernandes.

Fernandes krijgt wel al eens vaker te horen dat hij enkel via penalty's scoort. Fernandes scoorde 12 doelpunten voor Manchester United, waarvan acht penalty's.

"Ik heb dat inderdaad al vaak te horen gekregen, maar ik heb onlangs ook wel eens de statistieken bekeken. Kevin De Bruyne is de enigste middenvelder in de Premier League die meer betrokken was bij doelpunten dan ik."

Toch een straffe statistiek, voor iemand die pas sinds januari in de Premier League voetbalt.