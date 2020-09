PSV betaalt acht miljoen voor Duitse linksachter

PSV heeft een nieuwe linksachter beet. De Nederlandse topclub zorgde voor een kleine stunt door Philipp Max voor amper acht miljoen euro weg te plukken.

Met de 26-jarige Max haalt PSV één van de beste linksachters uit de Duitse competitie. In het verleden stond Max dan ook in de belangstelling van verschillende topclubs, maar hij bleef bij Augsburg.

Niemand die meer kansen creeërde dan Philipp Max in de Bundesliga sinds 2017, buiten Joshua Kimmich en Thomas Müller. Toch een opvallende statistiek. De Duits international trekt dan ook opvallend genoeg naar PSV, waar hij een contract voor vier jaar heeft ondertekend.

"PSV toonde enorm veel interesse. Het gevoel klopte. De speelstijl staat me aan en ik kan hier om de prijzen spelen", was Max lovend over zijn nieuwe club.