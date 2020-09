De Koster wil confrontatie aangaan met De Bruyne: "Noem het een vadermoord, noem het een dolk in de rug"

Patrick De Koster blijft nog een maand langer in voorhechtenis na de klacht van zijn pupil Kevin de Bruyne. De spelersmakelaar en zijn advocaten willen nu zo vlug mogelijk rond de tafel met de middenvelder van Manchester City.

Op die manier wil De Koster en zijn entourage aantonen dat de klacht van de Rode Duivel hem ingefluisterd is geweest en hij het zo niet heeft bedoeld. De kans dat De Bruyne tot inkeer zal komen lijkt echter klein.

“Noem het een vadermoord, noem het een dolk in de rug”, zegt De Kosters advocaat Louis De Groote bij Het Nieuwsblad. “Meneer De Koster kan nog steeds niet geloven wat er is gebeurd."

"Hij heeft altijd alles in het belang van zijn cliënt of zijn entourage gedaan. Alles is altijd in volledige transparantie gebeurd. Ze waren als vader en zoon. Een confrontatie kan alleen maar interessant zijn voor de waarheidsvinding in deze zaak.”