Manchester United toont interesse in linksback van Real Madrid

Manchester United heeft gisteren met Donny van de Beek een eerste inkomende transfer voorgesteld deze transferperiode. Er zou echter snel iemand kunnen bijkomen, want de Engelse topclub gaat een bod uitbrengen op Sergio Reguilon.

Reguilon is eigendom van Real Madrid, maar het voorbije jaar kwam hij uit voor Sevilla. Hij speelde met Sevilla tegen Manchester United in de halve finales van de Europa League en daar heeft hij heel wat indruk gemaakt op de Engelse topclub.

Sevilla zou hem opnieuw willen huren, maar volgens AS wil Manchester United hem definitief binnenhalen en de club is bereid om tussen 25 en 30 miljoen euro te betalen. Real Madrid verkoopt hem liever definitief, maar de Spaanse topclub wil wel een optie in het contract waardoor ze hem voor een bepaald bedrag terug kunnen halen. Het is niet duidelijk of Manchester United deze optie in het contract wil.