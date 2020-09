Veredelde oefenmatch? Duivels lopen niet warm voor extra matchen... Welke (gemotiveerde) elf gaat Martinez vinden?

Normaal gezien heeft Roberto Martinez een vrij makkelijke taak. Hier en daar eens een gekwetste vervangen, maar zijn kader staat er al meer dan een jaar. Van dat frame dreigt echter weinig over te schieten voor de matchen tegen Denemarken en IJsland.

Kevin De Bruyne is in spanning aan het wachten op zijn tweede kindje en had al niet veel zin om die matchen te spelen. Romelu Lukaku heeft er net een stevig seizoen opzitten en zou eigenlijk wel wat rust kunnen gebruiken. Bij Big Rom heeft Martinez wel het voordeel dat hij altijd beroep op hem mag doen. Maar Eden Hazard is ook niet inzetbaar en Jan Vertonghen lijkt ook een groot vraagteken te worden.

Van de 29 namen die Martinez opriep, schieten er zo nog met veel goeie wil 22 over. Thomas Meunier heeft ook al gezegd dat hij niet de twee matchen gaat spelen. Het zou dus wel eens een heel experimenteel België kunnen worden, met jongens als Tielemans en Dendoncker als de meest ervaren pionnen.

Met Trossard, Doku, Vanaken?

Een basiself met Trossard, Vanaken, Mechele en Doku is zelfs niet ondenkbaar meer. Dries Mertens zou dan als valse spits uitgespeeld worden. Het is voorlopig enkel speculatie, maar veel opties lijkt de bondscoach alvast niet te hebben.