"Niet iedereen kan twee matchen aan": puzzelwerk bij de Rode Duivels, die zonder hun twee sterspelers trainden

Over twee dagen openen de Rode Duivels hun Nations League-campagne in en tegen Denemarken. Omdat sommige spelers terugkeren uit rustperiodes is het geen alledaagse voorbereiding op de wedstrijd van zaterdag. Ook omdat sterspelers Eden Hazard en Kevin De Bruyne nog ontbreken op training.

Geen blessure voor Kevin De Bruyne, maar wel uitstekend nieuws. Samen met partner Michèle verwacht hij zijn derde kindje. “Kevin wil heel graag bij de geboorte zijn”, gaf Roberto Martinez aan. “Maar hij wil ook graag bij de nationale ploeg zijn. Hij vervoegt de groep na de geboorte.

De Bruyne was dus niet in Tubeke. Twee dagen voor de match werd er nog in Tubeke getraind. Iedereen deed mee, behalve Jan Vertonghen en Eden Hazard. "Eden is in zijn normale doen: heel positief ingesteld. Hij werkt individueel, maar heel hard. We moeten nog beslissen of hij tegen Denemarken zal spelen, maar hij zal in minstens een van de twee partijen in actie komen", garandeerde Martinez.

Veel puzzelwerk

De bondscoach zal rekening moeten hoeden met het feit dat sommige spelers al aan de competitie begonnen zijn en anderen nog maar net weer begonnen zijn met trainen. Niet iedereen is dus al topfit.

"Er zijn spelers die geen 2 matchen kunnen spelen. Na de trainingssessie van vandaag beslissen we daarover.” Tweemaal dezelfde ploeg is dus uitgesloten. ‘Sharing the effort’, noemde de bondscoach het. “De ene zal spelen tegen Denemarken, iemand anders tegen IJsland. Anderen komen tweemaal in actie. Spelers die uit een rustperiode komen kunnen geen twee matchen aan.”