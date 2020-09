"Vrouw en kinderen begonnen te wenen toen ik zei dat ik wou vertrekken"

Na veel twijfels, geruchten, onduidelijke clausules... is het verdict gevallen: Messi blijft bij Barcelona. In een exclusief interview met 'Goal.com' geeft hij aan waarom hij tot die beslissing is gekomen nadat hij eerst zo wanhopig weg wou bij de club.

Messi liet per fax weten dat hij Barcelona ging verlaten. Hij had het eerder thuis al meegedeeld aan zijn vrouw en kinderen. "Zij begonnen te wenen. Ze wilden Barcelona niet verlaten en mijn kinderen wilden niet naar een andere school gaan. Mijn oudste zoon zei me regelmatig dat hij niet wou vertrekken", zegt de Argentijn.

"Toch heb ik doorgeduwd. Ik wil op het hoogste niveau spelen, titels winnen, meedoen voor winst in de Champions League... Je kan altijd verliezen, want het is moeilijk om grote titels te winnen. Maar je moet wel competitief zijn... De voorbije jaren in Rome, Liverpool en Lissabon viel alles uit elkaar. Dat heeft me ertoe geleid om te willen vertrekken", legt hij uit.

Clausule

Messi claimt dat voorzitter Bartomeu hem gezegd heeft dat hij op het einde van het seizoen altijd kon vertrekken als hij dat zou willen. "Maar nu blijkt dat ik dat voor 10 juni moest meedelen, toen waren we nog volop in de titelstrijd vanwege het coronavirus. Daarom heb ik ook besloten om te blijven. De voorzitter zei me dat hij me enkel zou laten gaan voor de afkoopsom van 700 miljoen euro. Dat is gewoon onmogelijk", klinkt het.

Rechtszaak

Het is dus niet tot een rechstzaak gekomen tussen speler en club. "Maar ik zou nooit naar de rechter stappen tegen Barcelona. Ik houd van deze club, ze hebben me alles gegeven en ik heb hier mijn leven opgebouwd. Naar de rechtbank stappen was nooit in me opgekomen", besluit hij.