Nieuwe thuis voor Rode Duivels al in mei 2021 klaar, kostenplaatje bedraagt 17 miljoen euro

Op 3 september zorgde Eerste Minister Sophie Wilmes (MR) voor de eerste spadesteek van het nieuwe Bondsgebouw, dat afgewerkt moet zijn in mei 2021.

De zetel van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) verhuist van de Houba de Strooperlaan naast het Koning Boudewijnstadion naar het oefencentrum van de Rode Duivels in Tubeke. Alles rond de nationale ploeg wordt dus gecentraliseerd op een plek.

Premier Sophie Wilmes zorgde voor de eerste spadesteek in Tubeke. Door de coronacrisis zijn de werken later begonnen dan vooropgesteld. Nu vallen ze wel samen met het 125-jarige bestaan van de KBVB.

Alles opgeteld zal het nieuwe gebouw 17 miljoen euro kosten volgens Het Nieuwsblad. Een groot deel daarvan wordt gerecupereerd door de verkoop van de oude gebouwen in Brussel en de operationele kosten in Tubeke zullen lager liggen dan in Brussel.