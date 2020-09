UPDATE - Messi keert zijn kar volledig: "Ik blijf bij Barcelona, dit is de club van mijn leven!"

Vertrekt hij of vertrekt hij niet? Die vraag over Lionel Messi houdt iedereen bezig. Vrijdag zou er weleens duidelijkheid kunnen komen over zijn situatie, want volgens sommige bronnen komt hij op 4 september zelf met info naar buiten.

Het is een journalist van ESPN die met de informatie uitpakte. "Messi gaat communiceren dat hij bij de club blijft." Het zou alleszins een bocht van 180° betekenen, want de Argentijn heeft nog niet zo lang geleden zijn vertrekwens uitgedrukt. Het statement zou volgens de journalist in kwestie om 17u komen, maar zou alweer zijn uitgesteld.

A las 17:00 Messi hace oficial que se queda en el @FCBarcelona_es... — moisESPN (@moillorens) September 4, 2020

Alleen kan hij niet zomaar vertrekken bij FC Barcelona. De club meent recht te hebben op een opstapclausule van 700 miljoen euro, terwijl Messi en zijn entourage dan weer beweren dat die ongeldig is.

Om het niet op een eeuwigdurend welles-nietes spelletje te laten uitdraaien zou Messi vrijdag meedelen dat hij toch blijft. Over een jaar kan hij immers gratis vertrekken bij de Catalaanse club, want dan is zijn contract verstreken.

Wordt vervolgd...

UPDATE: GOAL zat samen met de speler zelf en die bevestigde dat hij nog een jaar bij de club gaat blijven. Het is alleen nog wachten op een officieel statement van de speler of de club zelf...

In het gesprek met GOAL legt Messi zich neer bij het feit dat hij zijn vertrekwens niet voor 10 juni heeft uitgedrukt. "Ik kon 700 miljoen euro betalen of naar de rechtbank stappen. Maar dat kan ik toch niet maken tegenover de club waar ik zou van hou, tegenover de club die alles voor me heeft gedaan sinds mijn komst. Dit is de club van mijn leven!"