Boezemvrienden Renato Neto en Ronald Vargas zien het groot bij Deinze: "Hopelijk kunnen we de club naar 1A brengen"

SK Deinze gooide onlangs hoge ogen door Renato Neto en Ronald Vargas in te lijven. De twee Zuid-Amerikaanse boezemvrienden zijn vastbesloten om de ambitieuze Oost-Vlamingen naar een hoger niveau te tillen.

Renato Neto en Ronald Vargas zijn een onafscheidelijk duo geworden. "Vroeger speelde ik bij Cercle en Ronald bij Club Brugge. We leefden in dezelfde stad, maar hebben mekaar nooit ontmoet. Het is bij KV Oostende dat we beste vrienden zijn geworden, we zijn heel close", vertelt Renato Neto aan Eleven Sports.

Het is dan ook niet onlogisch dat de twee Zuid-Amerikanen, die de voorbij seizoenen niet gespaard bleven van blessures, ook nu weer ploeggenoten zijn. "We wilden inderdaad weer samen voetballen als dat kon. Het is altijd makkelijker om met een vriend bij naar een nieuwe ploeg te gaan", aldus Neto.

En die nieuwe ploeg werd enigszins verrassend SK Deinze. De promovendus in 1B steekt haar ambitie niet onder stoelen of banken, al begon het wel met nul op zes aan de competitie. "De druk is hier duidelijk groter dan wat ik de voorbije jaren heb meegemaakt", bekent Vargas. "Hopelijk kunnen we deze club naar 1A brengen, de voldoening zou erg groot zijn."