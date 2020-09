Transferperiode van Chelsea nog niet voorbij: nog twee spelers op de radar van de Engelse topclub

Bij Chelsea zijn ze aan een drukke transferperiode bezig. Met Werner, Ziyech, Chilwell, Thiago Silva, Sarr en Havertz hebben ze al 6 spelers binnengehaald en er zouden er nog twee kunnen bijkomen.

Volgens verschillende Engelse bronnen toont Chelsea nog steeds interesse in Declan Rice. Frank Lampard, de trainer van Chelsea, heeft het wel voor de verdedigende middenvelder van West Ham. Een bod is echter nog niet uitgebracht.

Een doelman zou namelijk topprioriteit zijn voor de Engelse topclub. Eerder werd Jan Oblak al genoemd, maar de kans is klein dat hij zal vertrekken bij Atlético Madrid. Wie dan weer wel dicht bij een transfer naar Chelsea staat, is Edouard Mendy, de 28-jarige doelman van Stade Rennes zou volgens Sky Sports in gesprek zijn met The Blues.