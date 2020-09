Manchester City gaat bod verhogen op ex-speler van Racing Genk

Manchester City zet alles op alles om Kalidou Koulibaly binnen te halen. Het eerste bod van 60 miljoen euro werd geweigerd, omdat Napoli 15 miljoen euro meer zou willen. Bij de Engelse topclub bereiden ze nu een tweede bod voor.

Volgens The Guardian hoopt Manchester City in deze transferperiode Kalidou Koulibaly in te lijven. De centrale verdediger van Napoli zou zo'n 75 miljoen euro moeten opleveren voor Napoli en daarom werd het eerste bod van 60 miljoen euro geweigerd.

Toch zou Manchester City de hoop niet willen opgeven en binnen enkele dagen zouden ze nieuw bod uitbrengen op de ex-verdediger van Racing Genk. Met Nathan Aké haalde Manchester City eerder al een nieuwe centrale verdediger, maar Koulibaly blijft dus topprioriteit.