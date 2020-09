OFFICIEEL: Everton plukt Braziliaans international weg bij Napoli

Everton heeft met Allan een Braziliaans international in huis gehaald. De centrale middenvelder komt over van Napoli en tekende een contract voor drie seizoenen bij de Toffees.

De 29-jarige Braziliaan (9 caps) wordt bij Everton herenigd met Carlo Ancelotti. De twee werkten al samen bij Napoli.

Allan tekende een contract voor drie seizoenen aan de Merseyside. Er wordt gewag gemaakt van een transfersom van om en bij 24 miljoen euro, wat door de clubs vooralsnog niet bevestigd is.

Op de clubwebsite van the Toffees kwam de Braziliaan alvast met een eerste reactie. "Het is een genoegen om voor deze club te mogen spelen. Het is een ambitieuze club met een rijke traditie in de Premier League, en dan is er natuurlijk ook nog 'professor' Ancelotti. Hij heeft er alles aan gedaan om me naar hier te krijgen. In dat geval moest ik niet lang nadenken om de stap te wagen", aldus Allan.