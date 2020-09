Rode Duivels deden wat ze moesten toen tegen Denemarken: "Na 10 maanden niet samen te hebben gespeeld"

Dries Mertens deed met zijn 0-2 de boeken toe voor Denemarken. Hij wil de prestatie van het team in de juiste context plaatsen.

Op het veld van Denemarken boekten de Rode Duivels een 0-2 zege zonder echt te schitteren. Drie mooie punten erbij en dat na een lange periode van inactiviteit. Dries Mertens was opgetogen met het resultaat en zag dat het team even tijd nodig had om de draad van tien maanden geleden op te pikken.

"We hebben pas vijf dagen samen getraind na de vakantie, dus was het even wennen. Vooral in de eerste helft was het zoeken, we merkten wel dat we tien maanden niet samengespeeld hadden", citeerde Het Laatste Nieuws de doelpuntenmaker.