Nations League: Rusland haalt het van Hongarije, ook Slovenië en Finland kunnen winnen

In de vooravond stonden er drie wedstrijden op het programma in de Nations League. In League B haalde Rusland het met 2-3 van Hongarije en Finland won met 0-1 van Ierland. In league C won Slovenië met 1-0 van Moldavië.

Rusland leek het in League B makkelijk te halen, want op een gegeven moment stonden ze 0-3 voor dankzij doelpunten van Miranchuk, Ozdoev en Mario Fernandes, maar Hongarije kwam nog gevaarlijk dicht. Het werd uiteindelijk 2-3. Een andere wedstrijd in League B ging tussen Finland en Ierland. De Ieren waren misschien wel favoriet, maar toch kon Finland met het kleinste verschil winnen na een doelpunt van Fredrik Jensen. Ook in League C won Slovenië met het kleinste verschil. Bohar zorgde voor het enige doelpunt van de wedstrijd tegen Moldavië.