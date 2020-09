Voormalig sportief directeur Anderlecht had raad voor Kompany: "Maar ze lachten erom"

Frank Arnesen is momenteel technisch directeur bij Feyenoord en krijgt daar veel lof voor. Bij Anderlecht werd hij de deur gewezen. Daarvoor had hij wel wat goeie raad voor Vincent Kompany, maar die viel in dovemansoren.

Arnesen vond dat Kompany ondersteuning nodig had, zoals met Frank Vercauteren. "Toen Vincent Kompany coach werd bij Anderlecht, zei ik: Haal Fred Rutten bij je, je hebt zijn ervaring, kennis en loyaliteit nodig. Ze lachten erom. Maar wat had hij dan getraind? Meisjes U16 bij Manchester City op een blauwe maandag, terwijl hij zelf nog speelde", zegt de Deen in Voetbal International. Er zijn immers nog voorbeelden van spelers die rechtstreeks naar voor de dug out stapten. "Ik maakte het mee bij PSV, met Phillip Cocu. Hetzelfde verhaal als met Giovanni van Bronckhorst bij Feyenoord. Toen kwam Guus Hiddink helpen als een soort supervisor. Een beginnende trainer bij een grote club kan het niet alleen. Maar daarvoor zijn wel oplossingen te vinden."





