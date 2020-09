'Niet alleen Napoli, maar ook deze Europese topclubs informeren naar Denayer'

Jason Denayer wordt al eventjes gezien als de opvolger van Vincent Kompany bij de Rode Duivels, maar de Congolese Belg moet het nu ook bewijzen. Al zijn een pak clubs alvast van zijn slaagkansen overtuigd.

Jason Denayer heeft zich afgelopen seizoen getoond in het shirt van Olympique Lyonnais. Vooral in de Champions League-wedstrijden tegen Manchester City was de 25-jarige Brusselaar heer en meester.

En dat zorgt voor de nodige interesse. Onder meer Atlético Madrid, AC Milan, Manchester United en Liverpool FC hebben zich al bij Lyon gemeld. Volgens de Franse media wil de Franse topploeg minstens dertig miljoen euro verdienen aan de Rode Duivel.

We lieten eerder al weten dat de onderhandelingen met SSC Napoli zelfs al bezig zijn. De Italiaanse topclub wil het gevraagde bedrag echter niet op tafel leggen. Daarvoor moeten er eerst nog enkele uitgaande transfers gerealiseerd worden.