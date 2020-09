Doku pakt uit met mooiste goal en viert met vinger op de lippen: "Deed het voor wie zei dat ik het niet verdiende"

Iedereen was het er achteraf over eens: Jérémy Doku zal nog wat progressie moeten maken vooraleer hij een absoluut titularis wordt bij de Rode Duivels. Maar zijn wisselvalligheid maakte hij goed met een fantastisch doelpunt.

De eerste helft van Doku was niet goed. Te zenuwachtig en daardoor miste hij enkele simpele controles. Ook zijn tempoversnellingen kwamen er niet uit en hij koos te vaak voor de risicoloze pass. De tweede helft was echter al een stuk beter. "Wanneer ik wist dat ik ging starten? Tja, normaal kan je dat wel afleiden uit de training, maar hier niet. Het was op de teamvergadering voor de match dat ik mijn naam zag staan."

Een beloning voor 'sensationele prestaties op training', dixit Roberto Martinez. "Tegen Denemarken had ik geen bal geraakt. Nu ging het beter, vooral in de tweede helft. Dit maakt me gelukkig ja. En dan nog zo'n droomdoelpunt maken... Beter had ik het niet kunnen wensen."

Kritiek

Knappe goal inderdaad. Eentje die Kompany hem graag regelmatig zou zien maken bij Anderlecht. Naar binnen snijden, kappen en een harde plaatsbal. "Ik ga die goal nog een paar keer herbekijken ja", knipoogde hij.

Zijn viering na die goal was veelzeggend: vinger op de lippen naar de camera. "Ik deed het voor de mensen die zeiden dat ik hier niet verdiende te zijn. Ik hoorde dat ik te jong was, dat ik hier mijn plaats nog niet had."