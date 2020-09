Bewogen week voor Kevin De Bruyne, die ook reageert op zaak met De Koster : "Enkel voetbal en familie zijn voor mij belangrijk"

Op dit moment moet Kevin De Bruyne slechts een voet op een voetbalveld zetten en je weet al wie de 'man van de match' gaat worden. Ja, Michy Batshuayi scoorde twee keer, maar als je zag welke passes de 'Speler van het Jaar van de Premier League' weer uitdeelde, bestaat er toch geen twijfel?

En nochtans. Wie dit allemaal op zijn bord krijgt, zou toch wel wat onder de indruk moeten zijn: Speler van het Jaar, geboorte van dochtertje Suri, confrontatie met Patrick De Koster, match spelen en 'en passant' toch maar even uitblinken."

"Die 'Speler van het Jaar' is heel mooi, want hij wordt gekozen door mensen waarmee je elke week concurreert: door de spelers. Daarom hecht ik er evenveel belang aan als toen ik tot beste speler van Duitsland werd verkozen. Ik weet wel nog niet waar ik de trofee ga zetten, want hij is te groot voor mijn prijzenkast. (lacht)"

Mij maakt het niet uit wat er daarover geschreven wordt

Maar er waren ook minder leuke momenten deze week. Zoals de confrontatie met de man waarmee hij de weg naar de top timmerde, maar nu na een klacht naar de gevangenis stuurde. "Iedereen zijn leven bestaat uit goeie en slechte dingen. Iedereen weet dat er ook persoonlijke zaken spelen, maar dat is mijn zaak. Mij maakt het niet uit wat er daarover geschreven wordt. Ik kijk naar wat voor mij belangrijk is en dat zijn mijn voetbal en mijn familie!"

Die familie telt sinds deze week ook een nieuwe telg: dochtertje Suri. Al moest hij haar wel al snel weer verlaten om tegen - godbetert - IJsland te komen spelen. "Kijk, het is nooit leuk om je familie achter te laten, maar mijn vrouw heeft hulp van haar mama. En uiteindelijk ga ik maar drie dagen weggeweest zijn."