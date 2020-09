Ontslagen Kovac ziet zijn verdienste in Champions League zege en strijkt nog een leuke premie op bij Bayern München

Het ontslag van Niko Kovac bij Bayern München lijkt al een eeuwigheid geleden. Na zijn vertrek stak de Rekordmeister de titel, de beker en de Champions League op zak en daar profiteert de Kroatische trainer, nu aan de slag bij Monaco, mee van.

In het begin van november vorig jaar, nu al meer dan tien maanden geleden, werd Niko Kovac aan de kant geschoven bij Bayern München. De club behaalde niet de gewenste resultaten onder hem en zijn opvolger, Hansi Flick, deed het uitstekend.

Daar is de 48-jarige coach ook blij mee. "De ploeg voetbalde zoals de trainer dat wilde. Drie prijzen pakken op een seizoen, niet op een Playstation maar in het echt, is een geweldige prestatie", legde Kovac uit bij Bild.

Bovendien mocht hij ook een deel van de premier opstrijken voor de Champions League overwinning. "Dat is niet de reden waarom ik blij was voor de spelers en de trainer. Bovendien is hij (Flick) via mij bij de club beland, dus dat is ook een verdienste", besloot hij.