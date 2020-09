Toby Alderweireld apetrots op 100e cap voor Rode Duivels, nummer 5 voor 'club van 100' staat al in de wachtrij

Na de wedstrijd tegen IJsland postte Jan Vertonghen van de exclusieve 'club van 100' op Instagram. Vertonghen, Toby Alderweireld, Axel Witsel en Eden Hazard zijn samen goed voor 433 interlands.

Alderweireld is sinds dinsdag het nieuwste lid van het clubje en was daar bijzonder trots op. "Elke keer als ik het shirt van de Rode Duivels draag voelt dat aan als een grote eer. Bedankt aan iedereen die me deze mijlpaal heeft helpen bereiken", aldus de jubilaris op Twitter.

💯 up! It is an honour every time I pull on the @BelRedDevils shirt. A big thank you to everyone that has helped me to achieve this milestone along the way 🇧🇪❤️ pic.twitter.com/oAZJ5TaJly