OFFICIEEL: Contractverlenging voor Batshuayi én een overstap naar een ploeg waar hij meer speelkansen krijgt

Het transferdossier van Michy Batshuayi is tijdens de interlandbreak in een stroomversnelling geraakt. Enkele dagen na zijn twee goals bij de Rode Duivels heeft hij ook een nieuw contract op zak.

Een contract dat hem een jaar langer, tot 2022, aan Chelsea verbindt, maar niet om bij de Blues te blijven spelen. Hij wordt meteen aan de Crystal Palace uitgeleend tot aan het einde van het seizoen.

Tweede passage bij Crystal Palace

Chelsea had de Belgische spits liever verkocht, maar bij gebrek aan kandidaten veranderde de Engelse topclub het geweer van schouder. Het oorspronkelijke contract van 'Batsman' zou in juni 2021 verstrijken. Was hij aan het einde van de zomermercato niet verkocht, dan zou hij in de winter voor een peulschil kunnen vertrekken. Dat risico wou Chelsea niet nemen, vandaar de huidige ontwikkelingen.

Voor Batshuayi wordt het de tweede passage bij Palace. In het seizoen 2018/19 stalde Chelsea hem een half jaar bij The Eagles. In 13 officiële duels voor de club scoorde hij 6 goals.