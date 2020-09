Straffe transferzomer van Chelsea, maar drie nieuwe spelers zijn er dit weekend nog niet bij

Vanaf dit weekend wordt er opnieuw gevoetbald in de Premier League en Chelsea wordt één van de ploegen om naar uit te kijken. Ze starten maandag op het veld van Brighton, maar ze zullen het zonder drie nieuwe spelers moeten doen.

Van alle clubs in de Premier League heeft Chelsea misschien wel het meeste indruk gemaakt op de transfermarkt. Met Werner, Ziyech, Havertz, Chilwell, Thiago Silva en Sarr hebben ze zes sterke namen binnengehaald.

Toch zullen de supporters nog even moeten wachten om drie nieuwe versterkingen aan het werk te zien. Volgens Lampard zijn Ziyech, Chilwell en Thiago Silva er maandag namelijk nog niet bij op het veld van Brighton. Ziyech kampt met een knieblessure en zou enkele weken out kunnen zijn terwijl Chilwell aan het terugkomen is van een zware blessure. Thiago Silva is nog niet wedstrijdfit.