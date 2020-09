Stephane Omeonga verlaat Genoa, maar blijft wel in Italië

Stephane Omeonga verlaat Genoa. De 24-jarige Belg gaat in de Serie B bij Pescara aan de slag. Vorig seizoen was Omeonga nog even aan de slag in de Belgische competitie bij Cercle Brugge.

Stéphane Omeonga, uitgeleend aan Cercle Brugge en vervolgens Hibernian FC vorig seizoen, slaat nu de bladzijde om bij Genoa. De Belgische middenvelder trad in 2017 toe tot de Italiaanse club en nu heeft hij getekend bij Pescara. Daardoor speelt hij volgend seizoen in de Serie B. 📝 UFFICIALE Stephane Omeonga 🇧🇪è un calciatore ⚪️🔵 #Benvenuto in #CasaPescara pic.twitter.com/zkFlIuX8ls — Pescara Calcio (@PescaraCalcio) September 10, 2020