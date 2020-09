Analyse Zondag dan eindelijk zijn kans van Kompany? Verschaeren bewees bij Duivels dat hij klaar is

Vier matchen ver en Yari Verschaeren heeft bij Anderlecht 9 minuten op de teller staan in de vier matchen die er al gespeeld zijn. Telkens was hij fit. Bij de Rode Duivels kreeg hij 25 minuten van Roberto Martinez en liet hij zijn gretigheid opmerken. Wat is er aan de hand?

Begin dit seizoen klonk het op Anderlecht dat Verschaeren uit een moeilijk seizoen kwam en na zijn enkelblessure nog wat tijd nodig had. Intussen is die enkelblessure verleden tijd en traint hij voluit - en zonder enige schrik - mee. Toch zetten zowel Vercauteren als Kompany hem op de bank. Kapitaal Ook binnen Anderlecht zijn daar vragen over. De 19-jarige Verschaeren vertegenwoordigt nu al een kapitaal van om en bij de 15 miljoen euro. Zijn marktwaarde op Transfermarkt wordt geraamd op 13,5 miljoen, maar daar willen ze bij Anderlecht nog flink wat bijdoen gezien zijn progressiemarge die hij nog heeft. Het middenveld van Anderlecht ligt nochtans niet vast. Buiten Trebel is momenteel er niemand zeker van zijn plaats. En dat de Fransman onmisbaar is geworden heeft hij ook enkel aan zichzelf te wijten. Hetzelfde geldt voor Verschaeren. Hij moet van Kompany bewijzen dat hij de wil heeft om koste wat kost in de ploeg te staan. Keerpunt bij Duivels? Laten zien dat hij beter is dan al zijn concurrenten. Maar dat was moeilijk na twee invalbeurten van 2 en 7 minuten. Verschaeren greep dinsdag dan ook zijn kans bij de Rode Duivels toen hij bijna een halfuur mocht opdraven. Martinez wil hem absoluut mee naar het EK, want van wat hij al gezien heeft, weet hij dat de kleine spelverdeler toekomst heeft. Een mooie assist op Batshuayi, maar ook kort wegdraaien, vooruit voetballen en infiltreren. Kwaliteiten dat dit Anderlecht op dit moment ook kan gebruiken. Of er iemand op Neerpede dat durft zeggen tegen Kompany is niet duidelijk, maar ook hij zal wel gezien hebben dat Verschaeren bij de nationale ploeg een heel goeie indruk naliet. Vlap, Zulj en Tau hebben al hun kans gekregen. Zondag eens Verschaeren?