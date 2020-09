Ronald Koeman verwelkomt Lionel Messi op training: "We praten over de beste speler ter wereld"

Lionel Messi wou vertrekken, maar hervat straks weer de trainingen bij Barcelona. Ronald Koeman is een tevreden man.

Ronald Koeman en Barcelona mogen vanwege hun Champions League-deelname in augustus de eerste twee speeldagen van La Liga nog overslaan. Ondertussen heeft de club de trainingen wel alweer hervat.

Dat had zomaar zonder Lionel Messi kunnen zijn. De Argentijn had er genoeg van en vroeg een transfer aan, maar het bestuur werkte niet mee. En dus kan Koeman de Argentijn straks weer gewoon op het trainingsveld verwelkomen.

"We hebben het over de beste speler ter wereld. Wie zou er niet blij zijn om hem in de ploeg te hebben", wou Koeman geen woord vuil maken aan de commotie rond het persoon Messi.