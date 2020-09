Kompany heeft opvallende oplossing in gedachten tegen Cercle Brugge voor de bloedarmoede in de defensie

Na het uitvallen van Elias Cobbaut gaat Anderlecht opnieuw de markt op voor een centrale verdediger. Ondertussen is het behelpen voor coach Vincent Kompany. Voor de wedstrijd tegen Cercle Brugge tovert het RSCA-icoon misschien wel een groot wit konijn uit zijn hoge hoed.

Volgens Het Laatste Nieuws speelt de T1 van paars-wit namelijk met het idee om Ognjen Vranjes een nieuwe kans te geven. In een oefenwedstrijd tegen Leverkusen vorige week droeg de Bosniër al de kapiteinsband. Een teken aan de wand?

Het zou alvast een opvallende zet zijn, maar Karel Van Eetvelt gaf al aan hoe moeilijk het is om in de huidige omstandigheden op de markt overbodige spelers kwijt te geraken. Bovendien beschikt Vranjes over een vetbetaald contract bij de Brusselaars en zetelt hij zo in een luxepositie.