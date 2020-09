AC Milaan heeft na een jaar al genoeg gezien en trekt topschutter aan

AC Milaan huurde Ante Rebic voor twee seizoenen van Eintracht Frankfurt en als de Kroaat kon overtuigen zou hij nadien de overstap maken naar de Italiaanse club.

Maar zo lang heeft het niet geduurd, want AC Milaan heeft nu al besloten Ante Rebic definitief in te lijven. De Kroaat was vorig seizoen topschutter bij Milaan met 11 doelpunten in 26 wedstrijden.

Bij Frankfurt wensen ze Rebic alvast veel succes. "We danken hem voor zijn geweldige prestaties in het shirt van Frankfurt. Hij zal hier altijd welkom zijn. Maar nu heeft hij zich bewezen bij een van de grootste clubs ter wereld en we konden hem deze kans niet ontnemen."

Hoeveel AC Milaan betaald voor Rebic werd niet meegedeeld. Rebic tekent een contract voor vijf seizoenen bij de club van Alexis Saelemaekers en Zlatan Ibrahimovic.