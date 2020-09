Arsenal kent geen enkel probleem met Fulham in seizoensopener

Arsenal nam het tijdens de openingswedstrijd van de Premier League op tegen promovendus Fulham, maar een moeilijke verplaatsing werd dat niet.

Fulham, met Odoi in de basis, leek nog in vakantiemodus te zitten en Alexandre Lacazette wist na acht minuten al in de kluts te scoren. Het begin van een makkelijke voetbalavond voor Arsenal.

Willian en Gabriel, twee nieuwe aanwinsten, zorgden samen voor de tweede goal aan de zijde van Arsenal. Die eerste Braziliaan schilderde een hoekschop op het hoofd van die andere Braziliaan.

Het laatste doelpunt kwam er op naam van Aubameyang en die bewaarde het beste voor laatst. Na alweer een assist van Willian krulde hij de bal enigszins mooi in de verste hoek. Arsenal begint zo sterk aan het seizoen, nadat het het vorige ook al sterk eindigde.

Afwerken doe je zo! 💯🎯 pic.twitter.com/e7iWMrcEuE — Play Sports (@playsports) September 12, 2020