🎥 Heerlijk doelpunt van ex-speler van Cercle Brugge gaat de wereld rond

Brest haalde het deze avond met 0-2 van Dijon. De 0-2 van Irvin Cardona viel pas in het absolute slot van de wedstrijd, maar het doelpunt was een pareltje. Geniet hieronder mee van het doelpunt van de ex-speler van Cercle Brugge.

This is the goal that defies physics. Irvin Cardona for Brest pic.twitter.com/sNpDRRSDk9