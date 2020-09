De zeer indrukwekkende statistiek van Mourinho op speeldag 1 van de Premier League: blijft die in ere bij Tottenham?

Straks begint José Mourinho voor de elfde keer als manager aan een seizoen in de Premier League. Als hij met Tottenham niet verliest tegen Everton, dan houdt de 'Special One' zijn zeer indrukwekkende statistiek in stand.

Want José Mourinho verloor in de Premier League nog nooit op de openingsspeeldag. Negen keer won het team van de Portugees en er zat ook een gelijkspel tussen in zijn tien seizoenen bij Chelsea en Manchester United. Bij Tottenham nam hij vorig jaar tijdens het seizoen over van Mauricio Pochettino.

Een statistiek waar Mourinho ongetwijfeld graag mee uitpakt en dus ook een die hij in stand wil houden. Maar dan zullen de Spurs minstens een punt moeten thuishouden tegen Everton. Rekent Mourinho daarbij al meteen op nieuwkomers Hojbjerg en Doherty? Of gooien de Toffees van Carlo Ancelotti roet in het eten?