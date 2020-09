Leicester City boekt vlotte overwinning tegen West Bromwich: Timothy Castagne scoort bij debuut, assist voor Dennis Praet

Leicester City heeft indruk gemaakt op de eerste speeldag van de Premier League. De club won met 0-3 op het veld van West Bromwich. Castagne maakte zijn debuut en kon ook meteen scoren voor zijn nieuwe werkgever.

Promovendus West Bromwich nam het deze middag op tegen Leicester City, de revelatie van vorig jaar. Met Tielemans, Praet en Castagne stonden die Rode Duivels in de basis bij Leicester City.

In de eerste helft kregen we geen doelpunten te zien, maar in de tweede helft werd de score geopend door Castagne. Een mooie voorzet van Praet kwam tot bij de rechtsachter terecht en hij kopte de bal goed binnen. Een droomdebuut dus voor Castagne in de Premier League.

Jamier Vardy heeft gisteren goed gekeken naar Mohamed Salah, want in het laatste kwartier kon Leicester City nog twee keer scoren dankzij twee strafschoppen van de aanvaller. Door deze vlotte overwinning komt Leicester City, dankzij haar doelsaldo, mee aan de leiding met Arsenal.