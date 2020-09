Toby Alderweireld in de basis bij Tottenham, drie nieuwkomers starten meteen voor Everton

In de Premier League neemt Tottenham het deze namiddag op tegen Everton. Bij Tottenham is Toby Alderweireld in de basis gestart. Bij Everton kiezen ze op het middenveld meteen voor de nieuwkomers James Rodriguez, Allan en Abdoulaye Doucouré.

Bij Tottenham is Toby Alderweireld in de basis gestart en José Mourinho geeft meteen een kans aan de twee nieuwkomers. Doherty is namelijk mee in de defensie aan de wedstrijd begonnen en Hojbjerg is op het middenveld terug te vinden.

Ook bi Everton krijgen de nieuwkomers meteen een kans. Zo starten James Rodriguez, Allan en Abdoulaye Doucouré op het middenveld bij The Toffees. Voorin moeten Richarlison en Calvert-Lewin voor de doelpunten zorgen.