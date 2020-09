Dries Mertens krijgt nog wat gezelschap vooraan

Dries Mertens zag deze zomer met Victor Osimhen al een nieuwe aanvalspartner komen, maar Napoli is nog niet uitgeshopt.

Het contract van José Callejon liep ten einde en ook Arkadiusz Milik mag de club verlaten. Voor die laatste werd dus al Victor Osimhen aangetrokken, maar die eerste moet nog vervangen worden.

En dat zal waarschijnlijk door een landgenoot zijn. Bij Watford bevestigen ze de interesse van Napoli in Gerard Deulofeu. De Spanjaard lijkt niet mee te gaan degraderen met Kabasele en co.

"We zijn op de hoogte van de verregaande interesse van Napoli in Gerard Deulofeu. We kunnen al meedelen dat hij niet bij ons zal blijven. Hij is sowieso een veel te goede speler voor de Championship", aldus technisch directeur Cristiano Giuntoli tegenover Radio Kiss Kiss.