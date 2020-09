Arjen Robben blijft niet bij de pakken zitten na vroege blessure: "Jullie zijn nog niet van me af"

FC Groningen beleefde zondag een echte baaldag. De Nederlandse club vierde de rentree van Arjen Robben, zag hem vervolgens na een halfuur geblesseerd uitvallen en verloor met 1-3 van PSV Eindhoven. Robben gaat niet opgeven na deze tegenslag.

In een interview met De Volkskrant gaf Arjen Robben aan dat hij van plan is om terug te knokken na zijn blessure. De zoveelste uit zijn carrière overigens. "Dit was het slechtst denkbare scenario waarmee ik even geen rekening had gehouden", zei hij bij de Nederlandse krant.

Na een pensioen van een seizoen duurde de rentree van Robben welgeteld 30 minuten, maar van opgeven is bij de ex-international geen sprake. "Het is gebeurd en ik kan er niets meer aan veranderen. Het is nu zaak niet weg te kwijnen in een hoekje, maar er met wat zelfspot om te lachen en met een positief gevoel verder te gaan. Jullie zijn nog niet van me af."