OFFICIEEL: Odoi nog twee jaar bij Fulham - "Hij speelde een belangrijke rol in onze promoties"

Fulham heeft meegedeeld dat het ook de komende twee seizoenen nog op Denis Odoi rekent.

In 2016 plukte Fulham Denis Odoi weg bij Sporting Lokeren. Onze landgenoot was twee seizoenen lang vaste waarde bij de Londense club en promoveerde in 2018 naar de Premier League.

De club kon zich daar niet handhaven, maar Odoi bleef en knokte zich met de ploeg alweer naar het hoogste niveau. En onze landgenoot zal nog tot 2022 bij de club blijven want hij heeft maandag zijn contract verlengd.

"Ik hou van het leven hier, dus ik ben blij met de twee extra seizoenen", gaf Odoi aan. "Denis heeft een grote rol gespeeld in beide promoties de voorbije jaren. Hij is erg competitief en heeft een fantastische werkethiek, dus ik ben erg blij dat we zijn contract kunnen verlengen", aldus Tony Khan, de grote man bij Fulham.