Paniek in Gentse bestuurskamer: ook Bölöni aan de deur gezet na twee nederlagen

KAA Gent is zoekende. Naar de goede vorm en blijkbaar ook naar de juiste trainer. Nog geen maand nadat Laszlo Bölöni Jess Thorup is komen vervangen wordt de Roemeen al bedankt voor bewezen diensten.

Na 25 dagen is Laszlo Bölöni aan de deur gezet bij KAA Gent. Het Gentse bestuur stelde hem aan na het ontslag van Jess Thorup, maar dat leidde tot gemor van de fans én de spelersgroep.

Het bestuur kon daar niet langer naast kijken en besloot om in te grijpen. Dinsdag speelt Gent een cruciale match in de voorrondes van de Champions League en die zullen de Buffalo's dus niet met Bölöni in de dug-out aanvatten.

Bölöni stond slechts drie matchen aan het roer bij Gent. Tegen Antwerp en Eupen werd verloren, tegen Mechelen gewonnen.